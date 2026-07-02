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Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Bike-Fahrerin bei Unfall auf der Neuenkirchener Straße schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bei einem Unfall im Einmündungsbereich Neuenkirchener Straße/ Thesings Allee erlitt eine 44-jährige E-Bike-Fahrerin am Donnerstag (02.07., 13.30 Uhr) schwere Verletzungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die Gütersloherin den Geh- und Radweg an der Neuenkirchener Straße in Richtung Gütersloh Innenstadt. Zeitgleich befuhr ein 91-jähriger Toyota-Fahrer die Neuenkirchener Straße und beabsichtigte nach rechts in die Thesings Allee abzubiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit der E-Bike-Fahrerin. Diese stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Die Verletzte wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle teilweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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