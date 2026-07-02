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Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch an der Von-Eichendorff Straße

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Mittwoch (01.07., 07.30 Uhr - 10.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Von-Eichendorff Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich Zugang über ein Fenster. Die Wohnung wurde durchsucht. Gestohlen wurde unter anderem Schmuck. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in der Umgebung machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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