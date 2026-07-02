POL-GT: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FK) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kahlertstraße erlitt ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer Mittwochabend (01.07., 21.30 Uhr) schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 14-Jährige zuvor mit einem E-Scooter die Kahlertstraße in Richtung B61 auf dem rechtsseitigen Geh- und Radweg. Er beabsichtigte die Kahlertstraße zu queren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ebenfalls in Richtung B61 fahrenden Renault Trafic eines 25-jährigen Güterslohers. Der Unfall ereignete sich in Höhe des Magnolienwegs. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.
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