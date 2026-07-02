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Polizei Gütersloh

POL-GT: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kahlertstraße erlitt ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer Mittwochabend (01.07., 21.30 Uhr) schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 14-Jährige zuvor mit einem E-Scooter die Kahlertstraße in Richtung B61 auf dem rechtsseitigen Geh- und Radweg. Er beabsichtigte die Kahlertstraße zu queren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ebenfalls in Richtung B61 fahrenden Renault Trafic eines 25-jährigen Güterslohers. Der Unfall ereignete sich in Höhe des Magnolienwegs. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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