Polizei Gütersloh

POL-GT: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kahlertstraße erlitt ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer Mittwochabend (01.07., 21.30 Uhr) schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 14-Jährige zuvor mit einem E-Scooter die Kahlertstraße in Richtung B61 auf dem rechtsseitigen Geh- und Radweg. Er beabsichtigte die Kahlertstraße zu queren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ebenfalls in Richtung B61 fahrenden Renault Trafic eines 25-jährigen Güterslohers. Der Unfall ereignete sich in Höhe des Magnolienwegs. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

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