Polizei Gütersloh

POL-GT: Grob verkehrswidrig und rücksichtslos - Polizei sucht Zeugen einer Verfolgungsfahrt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.)/ Steinhagen/ Harsewinkel (FK) - Dienstagnachmittag (30.06., 14.30 Uhr) kam ausgehend von der Anne-Frank Straße/ Wiesenstraße in Richtung Tatenhausener Straße zu einer Verfolgungsfahrt. Der Fahrer eines grauen 1er BMW sollte angehalten werden. Als der Fahrer nicht auf die polizeilichen Anhaltezeichen reagierte, schalteten die Beamten unter anderem das Martinshorn ein. Während der Fahrt überholte der Fahrer mehrfach mit sehr geringem Abstand vorausfahrende Autos, fuhr deutlich zu schnell und geriet häufiger in den Gegenverkehr. Autofahrer mussten abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Mann fuhr im weiteren Verlauf von der Tatenhausener Straße über die Pappelstraße in Richtung Gütersloh. Weiter fuhr er über die Kreisheide, die Straße Im Hagen, die Sandforther Straße, die Gütersloher Straße und die Münsterlandstraße in Richtung Harsewinkel. Um die Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer zu minimieren, wurde die Verfolgung durch die Polizei an der Sandforther Straße abgebrochen. Die Ermittlungen nach dem Fahrer des Wagens dauert an. An dem Auto hing ein Kennzeichen mit der Städtekennung aus Bergisch Gladbach (GL). Am Dienstagnachmittag wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, um die Fahndung zu unterstützen.

Die Polizei sucht Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet worden sind. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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