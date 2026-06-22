Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - Kontrollen zeigen anhaltenden Handlungsbedarf

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Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bei Verkehrskontrollen am Freitag (19.06., 12.00 Uhr - 17.30 Uhr) zeigten zahlreiche E-Scooter-Fahrer, dass sie ihrer Linie treu bleiben. Während der Kontrollen wurden 65 E-Scooter-Fahrer mit verbotenem Mitfahrer, mit dem Handy am Ohr oder verbotswidrig auf dem Gehweg und in der Fußgängerzone angehalten. Auffallend viele hatten ihr Kennzeichen abgedeckt oder es entsprach nicht dem aktuellen Versicherungsjahr. Die Polizei weist abermals darauf hin, dass die Nutzung eines E-Scooters erst ab dem 14. Lebensjahr erlaubt ist. Erneut kam es vor, dass Personen zweimal hintereinander mit demselben Verstoß auffielen. Das ist nicht nur teuer, sondern die Missachtung der Regeln kann auch zu schwersten Verkehrsunfällen führen. Bei einem Unfall trifft die Wucht des Aufpralls E-Scooter-Fahrer nahezu ungeschützt.

Neben den E-Scooter-Fahrern wurden 31 Fahrradfahrer angehalten und mussten Verwarngelder zahlen. Kontrolliert wurde an Berliner Straße, dem Berliner Platz, am Dreiecksplatz, der Münsterstraße und an der Blessenstätte.

Ein E-Scooter-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Ein Drogenvortest verlief zuvor positiv.

Während die Beamten bei den vergangenen Kontrollen sehr viel positiven Zuspruch von Passanten erhielten, fielen am Freitagnachmittag einige Personen auf, die ihren Unmut über die polizeilichen Maßnahmen äußerten. Dennoch: 2025 sind auf den Straßen im Kreis Gütersloh 375 Fahrradfahrer, 359 E-Bike-Fahrer und 140 E-Scooter-Fahrer verunglückt. Insbesondere angesichts der deutlich steigenden Anzahl von Unfällen mit E-Scootern und der zunehmenden Nutzung im Straßenverkehr, insbesondere durch sehr junge Fahrer, wird die Polizei diese Kontrollen im Sinne des Projekts Radschlag an unterschiedlichen Orten und in unregelmäßigen Abständen wiederholen. Dabei hat die Polizei alle Verkehrsteilnehmer im Blick - zu Ihrer Sicherheit.

Hinweise zu dem richtigen Umgang mit E-Scootern finden Sie hier: https://guetersloh.polizei.nrw/artikel/wichtige-hinweise-zur-nutzung-von-e-scootern .

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