PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule Hörste

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Dienstag (23.06., 08.40 Uhr - 10.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hörste die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Ruthebachstraße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Dienstag begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren. Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 20.06.2026 – 04:45

    POL-GT: 5 leicht verletzte Personen durch Kellerbrand in Rietberg

    Gütersloh (ots) - (RB) - Rietberg - Am Freitagabend, gegen 20.49 Uhr, erhielten Polizei- und Rettungskräfte einen Einsatz in Rietberg in der Straße Am Emspark. Dort wurde der Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Während Feuerwehrkräfte den Brand bekämpften, kam es zu einer Durchzündung, wodurch sich eine größere Stichflamme bildete. Durch das ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 14:33

    POL-GT: 68-jähriger Rennradfahrer stürzt

    Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (FK) - Ein Rennradfahrer erlitt am Donnerstagabend (18.06., 18.10 Uhr) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der 68-jährige Mann aus Werther befuhr die Rotingdorfer Straße in Richtung Theenhausen. Innerhalb einer Rechtskurve kam er dabei nach rechts von der Straße ab und fiel in der Folge zu Boden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 14:05

    POL-GT: Exhibitionist beobachtet - Polizei bittet um Zeugen

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Der Polizei wurden in den vergangenen Tagen zwei Fälle gemeldet, bei welchen eine Person im Bereich Herzebrock-Clarholz auffiel. Am Samstag (13.06., 14.20 Uhr) wurde ein teilweise entblößter Mann auf einer Bank sitzend in dem Waldstück "Kleine Putz" durch eine erwachsene Frau gesehen. Der Mann war ca. 30-40 Jahre alt, hatte kurze Haare und trug eine Jeanshose. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren