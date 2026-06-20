Polizei Gütersloh

POL-GT: 5 leicht verletzte Personen durch Kellerbrand in Rietberg

Gütersloh (ots)

(RB) - Rietberg - Am Freitagabend, gegen 20.49 Uhr, erhielten Polizei- und Rettungskräfte einen Einsatz in Rietberg in der Straße Am Emspark. Dort wurde der Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Während Feuerwehrkräfte den Brand bekämpften, kam es zu einer Durchzündung, wodurch sich eine größere Stichflamme bildete. Durch das weitere Vorgehen der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes verhindert werden. Die Brandursache ist zur Zeit Gegenstand der Ermittlungen. Es wird jedoch vermutet, dass der Akku einer Photovoltaikanlage aus bislang ungeklärter Ursache zu brennen angefangen hat. Insgesamt wurden fünf Personen, davon drei Feuerwehrleute, leicht verletzt. Zwei Anwohner und erlitten eine leichte Rauchintoxikation. Alle Personen konnten nach ersten Behandlungsmaßnahm und en vor Ort entlassen werden.

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