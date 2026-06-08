POL-GT: 11-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Einbrecher gelangten Samstagabend (05.06., 21.30 Uhr - 06.06., 00.30 Uhr) über eine eingeschlagene Scheibe in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Ruthenbach. Das gesamte Haus ist durch die Täter durchsucht worden. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den ...

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