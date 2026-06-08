POL-GT: 11-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FK) - Ein 11-jähriger Fahrradfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag (05.06., 10.00 Uhr) schwere Verletzungen.
Nach bisherigem Stand befuhr das Kind mit dem Rad die Reckenberger Straße in Richtung Hochstraße. Dabei fuhr er auf einen vor ihm bremsenden Ford auf. Durch den anschließenden Sturz erlitt der Gütersloher schwere Verletzungen. Der 52-jährige Autofahrer aus Rheda-Wiedenbrück blieb unverletzt.
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