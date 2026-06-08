Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Sonntagabend (07.06., 22.40 Uhr - 22.50 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Heinrich-Hertz Straße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein. Als sich ein Zeuge dem Objekt näherte, rannte mindestens ein Mann davon.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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