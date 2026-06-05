Polizei Gütersloh

POL-GT: 77-jähriger Fahrradfahrer stürzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Donnerstag (04.06., 11.40 Uhr) stürzte ein 77-jähirger Fahrradfahrer auf der Detmolder Straße aus bislang unbekannter Ursache. Der Mann befuhr zuvor den dortigen Geh- und Radweg in Richtung Eichenweg.

Der schwer verletzte Rietberger wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

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