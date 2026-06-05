Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei passend zur Stelle - Geldübergabe an Schockanrufer verhindert

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im Rahmen der Streifen hielten Gütersloher Polizisten eine VW-Fahrerin am Mittwoch (03.06.13.50 Uhr) an der Eickhoffstraße an.

Es stellte sich im Zuge der Kontrolle heraus, dass die Fahrerin sich in einem laufenden Telefonat mit einem Schockanrufer befand. Der angebliche Polizist am anderen Ende des Telefons gab an, dass er für einen durch eine Angehörige verursachten Unfall eine Kaution benötige.

Auf dem Weg zu einem Bankinstitut hielt die echte Polizei die Dame auf. Der angebliche Polizist beendete daraufhin das Telefonat.

Die Polizei warnt! Machen Sie am Telefon keine Angaben übe verfügbare Geld- und Wertgegenstände. Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung. Rufen Sie unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer die örtliche Polizei an, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben. Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche.

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