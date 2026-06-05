Polizei Gütersloh

POL-GT: Zivile Polizeibeamte nehmen Einbrecher in Steinhagen auf frischer Tat fest

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Zwei Einbrecher wurden durch zivile Polizeibeamte der Polizei Gütersloh in der Nacht zu Donnerstag (04.06., 00.30 Uhr) auf frischer Tat festgenommen.

Die 24 und 31 Jahre alten Männer stehen in Verdacht durch eine zuvor aufgehebelten Tür in eine Firma an der Langen Straße eingebrochen zu sein. Als sie die Firma verließen, konnten sie festgenommen werden.

Beide Männer wohnen in Rumänien. Gegen die richtet sich das eingeleitete Ermittlungsverfahren. Ob sie noch für weitere Taten in der Umgebung verantwortlich sind, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

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