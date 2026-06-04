PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JK) - Am 04.06.2026 kam es um 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Verler Straße/Stadtring Sundern in Gütersloh, bei dem die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden. Eine 43-jährige Gütersloherin befuhr mit ihrem Opel Corsa die Verler Straße stadtauswärts in Richtung Verl, zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Rietberger mit seinem Audi A6 den Stadtring Sundern in Richtung Stadtring Nordhorn. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden und beide Pkw so beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden verletzten Unfallbeteiligten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht, die entstandenen Schäden an den Fahrzeugen werden auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Da die Ampelanlage der genannten Kreuzung zum Unfallzeitpunkt ausgefallen war, galt die Vorfahrtregelegung durch die Verkehrszeichen. Demnach ist der Stadtring Sundern der Verler Straße untergeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden, der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 19:29

    POL-GT: Raubüberfall auf dem Berliner Platz in Gütersloh

    Gütersloh (ots) - (RB) - Am Mittwochabend, gegen 17:45 Uhr, wurde ein Polizeibeamter der sog. "City-Wache" in der Königstraße in Gütersloh zusammen mit zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes Gütersloh auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam, welche sich auf dem Berliner Platz ereignete. Der Polizeibeamte begab sich mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes umgehend zum Tatort, parallel dazu forderte er über ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 10:46

    POL-GT: Auto überschlagen - zwei Verletzte bei Unfall in Borgholzhausen

    Gütersloh (ots) - Borgholzhausen - Dienstagnachmittag (02.06., 14.13 Uhr) befuhr ein 90-jähriger Mann mit einem Opel Mokka die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Werther (Westf.). Begleitet wurde er von einer 86-jährigen Frau. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann in Höhe der Straße In der Lake nach rechts von der Straße ab, geriet auf den Grünstreifen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren