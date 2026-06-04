Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JK) - Am 04.06.2026 kam es um 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Verler Straße/Stadtring Sundern in Gütersloh, bei dem die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden. Eine 43-jährige Gütersloherin befuhr mit ihrem Opel Corsa die Verler Straße stadtauswärts in Richtung Verl, zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Rietberger mit seinem Audi A6 den Stadtring Sundern in Richtung Stadtring Nordhorn. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden und beide Pkw so beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden verletzten Unfallbeteiligten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht, die entstandenen Schäden an den Fahrzeugen werden auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Da die Ampelanlage der genannten Kreuzung zum Unfallzeitpunkt ausgefallen war, galt die Vorfahrtregelegung durch die Verkehrszeichen. Demnach ist der Stadtring Sundern der Verler Straße untergeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden, der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet.

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