Polizei Gütersloh

POL-GT: Toyota Highlander gestohlen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwochabend (03.06., 22.00 Uhr) und Donnerstagmorgen (04.06., 07.00 Uhr) wurde ein grauer Toyota Highlander gestohlen, welcher in einer Grundstückseinfahrt an der Sieweckestraße stand.

Der Pkw wurde zuletzt mit dem Kennzeichen GT-MM 2320 gefahren. An der rechten Seite befindet sich ein älterer Unfallschaden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Sieweckestraße oder zu dem gestohlenen Auto machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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