PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einfamilienhauseinbruch in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Einbrecher gelangten Samstagabend (05.06., 21.30 Uhr - 06.06., 00.30 Uhr) über eine eingeschlagene Scheibe in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Ruthenbach. Das gesamte Haus ist durch die Täter durchsucht worden.

Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 12:20

    POL-GT: 77-jähriger Fahrradfahrer stürzt

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Donnerstag (04.06., 11.40 Uhr) stürzte ein 77-jähirger Fahrradfahrer auf der Detmolder Straße aus bislang unbekannter Ursache. Der Mann befuhr zuvor den dortigen Geh- und Radweg in Richtung Eichenweg. Der schwer verletzte Rietberger wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 12:03

    POL-GT: Polizei passend zur Stelle - Geldübergabe an Schockanrufer verhindert

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Im Rahmen der Streifen hielten Gütersloher Polizisten eine VW-Fahrerin am Mittwoch (03.06.13.50 Uhr) an der Eickhoffstraße an. Es stellte sich im Zuge der Kontrolle heraus, dass die Fahrerin sich in einem laufenden Telefonat mit einem Schockanrufer befand. Der angebliche Polizist am anderen Ende des Telefons gab an, dass er für ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 10:42

    POL-GT: Toyota Highlander gestohlen - Zeugen gesucht

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwochabend (03.06., 22.00 Uhr) und Donnerstagmorgen (04.06., 07.00 Uhr) wurde ein grauer Toyota Highlander gestohlen, welcher in einer Grundstückseinfahrt an der Sieweckestraße stand. Der Pkw wurde zuletzt mit dem Kennzeichen GT-MM 2320 gefahren. An der rechten Seite befindet sich ein älterer Unfallschaden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren