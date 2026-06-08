Polizei Gütersloh

POL-GT: Kita-Einbruch am Ostring

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag (05.06., 15.30 Uhr) und Montagmorgen (08.06., 07.00 Uhr) in eine Kindertagesstätte am Ostring eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend Schubladen und Schränke. Gestohlen wurden elektronische Geräte.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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