POL-GT: Obdachloser suchte Schlafgelegenheit - Festnahme

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am Donnerstagnachmittag (29.11., 16.45 Uhr) wurde eine aufmerksame Zeugin auf ein klirrendes Geräusch aufmerksam, das von einem Haus an der Pixeler Straße ausging. Weiterhin bemerkte sie einen Mann, der an dem Haus stand und offensichtlich gerade eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte. Daraufhin benachrichtigte die Frau über den Polizeiruf 110 die Polizei.

Die sofort eingesetzten Polizeibeamten waren innerhalb kürzester Zeit am Tatort und konnten den Tatverdächtigen - einen amtsbekannten 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz aus Polen - vorläufig festnehmen. In der Vergangenheit war dieser wegen ähnlich gelagerter Delikte aufgefallen - der Mann hatte nach eigenen Angaben eine Schlafgelegenheit für die Nacht gesucht.

Da der Tatverdächtige augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs eingeleitet.

