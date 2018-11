POL-GT: 26-Jähriger greift mehrfach Polizeibeamte an

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Am Donnerstagnachmittag (29.11., 14.05 Uhr) informierten Mitarbeiter des Rathauses Steinhagen die Polizei über einen Mann, welcher vor dem Rathaus laut herumschrie. Zuvor beleidigte und bedrohte er die Mitarbeiter des Rathauses. Bereits in den vergangenen Wochen hat der Mann mehrfach im Rathaus herumgeschrien und randaliert. Aufgrund dessen hat er im Rathaus bereits Hausverbot.

Die hinzukommenden Polizeibeamten versuchten zunächst beruhigend auf den Mann einzureden. Ohne Vorwarnung rannte der 26-Jährige auf einen der Beamten zu und klammerte sich fest. Nur durch das Eingreifen des zweiten Beamten konnten der Mann von dem Polizeibeamten getrennt werden. Anschließend rannte der Steinhagener davon. Dabei zeigte er beleidigende Gesten in Richtung der Polizeibeamten. Durch weitere Kräfte konnte er in er Nähe festgenommen werden. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er wieder nach Hause entlassen.

Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Ermittlungsverfahren wegen Widerstand, Bedrohung und Beleidigung wurden eingeleitet.

Am Freitagmorgen (30.11., 09.50 Uhr) erschien der Beschuldigte bei den Bezirksdienstbeamten in Steinhagen Am Markt. Er gab vor, dass er seit dem Vorfall am Donnerstag persönliche Sachen vermisse. Dabei schrie er abermals herum und randalierte. Nur unter Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte er in Gewahrsam genommen werden. Ein Richter ordnete die Ingewahrsamnahme des Mannes bis zum Abend an. Als er zur Polizeiwache Gütersloh gebracht wurde, randalierte er dort und sperrte sich vehement und aktiv. Er griff die Polizeibeamten auf der Wache an und versuchte sich zu entziehen. Mit mehreren Polizeibeamten wurde der 26-Jährige in eine Zelle verbracht. Dort wird er bis zur erfolgten Gemütsberuhigung verbleiben. Verletzt wurde keiner der eingesetzten Polizeibeamten.

Weitere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

