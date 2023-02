Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Erste Mitgliederversammlung der TEL Kreis Pinneberg: Sven Wohlers zum Leiter gewählt

Die Technische Einsatzleitung (TEL) Kreis Pinneberg hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Erstmals haben die Mitglieder der Kreiseinheit unter dem Dach des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg sich eine Geschäftsordnung gegeben und in einer Mitgliederversammlung ihre Führung selbst gewählt. Dabei erhielt des bisherige Leitungsduo einen einmütigen Vertrauensbeweis. Sven Wohlers (43) von der Freiwilligen Feuerwehr Klein Nordende wurde ebenso deutlich zum Leiter der TEL wie auch Helge Kudenholdt (44) von der Freiwilligen Feuerwehr Schenefeld als sein Stellvertreter. Beide waren vor einem Jahr von Kreiswehrführer Frank Homrich eingesetzt worden. Entsprechend groß war nun die Freude über dieses gute Wahlergebnis. Wohlers hatte in seinem ersten Jahresbericht das Engagement der TEL-Mitglieder gelobt. "Ihr seid das Ganze", sagte er an die Frauen und Männer gewandt, die sich in dieser Einheit zur Führung von Großschadenslagen oder der Unterstützung der örtlichen Einsatzleitung zusätzlich zu ihrem Dienst in der Heimatwehr engagieren. Insgesamt gehören der TEL 43 Mitglieder aus 25 Wehren und dem Technischen Hilfswerk an. Gefordert war die TEL in 2022 bei vier Einsätzen sowie dem Nachtorientierungslauf des Jugend-Rot-Kreuz. Wohlers berichtete außerdem von zwölf Dienstabenden und einem Familientag in Haseldorf. Für das laufende Jahr kündigte der stellvertretende TEL-Leiter Kudenholdt an, die Aus- und Fortbildung konsequent weiterführen zu wollen. Die Zusammenarbeit mit dem Löschzug Gefahrgut und der kommunalen Feuerwehrbereitschaft soll ausgebaut werden. Gewählt wurden außerdem Bjarne Jäkel (Kassenwart), Michael Bunk (Schriftführer), Aaron Kirschner (Kleiderwart), Dennis Teupke (Verantwortlicher Stabsbereich 1 - 5), Leonard Mergel (Verantwortlicher Stabsbereich 6, Information und Kommunikation), Philipp Axel (Verantwortlicher Drohne) sowie Jörg Lüdtke (Verantwortlicher Technik). Der stellvertretender Kreiswehrführer Stefan Mohr überbrachte die Grüße von Kreisbrandmeister Frank Homrich, dem Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg sowie der Bediensteten der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Er betonte die Bedeutung der TEL, gratulierte allen Gewählten und wünschte ihnen viel Erfolg in den neuen Ämtern. Kai Büche vom Fachdienst 22 der Kreisverwaltung bedankte sich für das Engagement der Kameraden. Er freute, dass es mit der neuen Geschäftsordnung jetzt Strukturen gibt, zuvor manchmal gefehlt haben.

