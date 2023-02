Pinneberg (ots) - Datum: Mittwoch, 15. Februar 2023, 02.15 Uhr +++ Einsatzort: Schenefeld, Am Wasserberg +++ Einsatz: FEU R10 (Feuer, Großeinsatz Rettungsdienst - 6-10 Verletzte) Schenefeld - Gegen 02.15 Uhr gingen in der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn mehrere Notrufe ein. In der Straße Am Wasserberg in Schenefeld kam es zu einem Brandereignis in ...

mehr