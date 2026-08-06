Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: Flächenbrand zwischen Werre Park und Werre

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Bad Oeynhausen (ots)

Zu einem Flächenbrand im Bereich einer schwer zugänglichen Grün- und Brachfläche zwischen Werre Park und Werre wurde die Feuerwehr Bad Oeynhausen am gestrigen 05.08.2026 um 17:53 Uhr alarmiert. Die eintreffenden Kräfte der Feuer- und Rettungswache stellten bei Eintreffen eine brennende Fläche von ca. 2.500qm fest, woraufhin eine Alarmstufenerhöhung durchgeführt wurde. Mit Unterstützung der nachrückenden Kräfte, mehrerer eingesetzter C-Rohre, sowie der Nutzung von Frontwerfer und Sprühbalken der eingesetzten Tanklöschfahrzeuge, konnte das Feuer binnen 30 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde die Fläche im Rahmen von Nachlöscharbeiten mittels Wärmebildkamera überprüft. Nach ca. 1,5 Stunden konnte der Einsatz letztlich beendet werden. Die Feuerwehr war, neben der hauptamtlichen Wache, mit den Löschgruppen Rehme, Oberbecksen, dem GW-L2 der LG Eidinghausen-Wöhren, sowie dem TLF3000 der LG Volmerdingsen vor Ort. Zudem waren der A-Dienst, B-Dienst, sowie die ELW-Gruppe mitalarmiert. Insgesamt waren 45 Feuerwehrkräfte im Einsatz gebunden.

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