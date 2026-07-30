Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: Feuer auf Stoppelfeld in Eidinghausen

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Bad Oeynhausen (ots)

Die Feuerwehr Bad Oeynhausen wurde am 30.07.2026, um 13:25 Uhr in den Ortsteil Eidinghausen alarmiert. Dort war auf einem Stoppelfeld ein Feuer auf einer Fläche von ca. 3.500qm ausgebrochen. Kräfte der Feuer- und Rettungswache, sowie der Löschgruppen Eidinghausen, Werste und das TLF der Löschgruppe Volmerdingsen, konnten das Feuer durch die Vornahme mehrerer C- und D-Rohre, sowie Feuerpatschen zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Auch der Landwirt unterstützte vor Ort durch den Einsatz eines Grubbers die Maßnahmen. Insgesamt war die Feuerwehr mit 34 Einsatzkräften und dem Einsatzführungsdienst vor Ort und konnte gegen 14:30 einrücken.

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