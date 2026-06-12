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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Gegenstände aus Auto gestohlen

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld-Erle, Feldgraben / Hatkamp;

Tatzeit: 11.06.2026, zwischen 17.00 Uhr und 17.50 Uhr;

Sich gewaltsam Zugang zu einem Pkw verschafft haben sich bislang unbekannte Täter in Raesfeld-Erle. Der Mitsubishi parkte am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 17.50 Uhr im Kreuzungsbereich Feldgraben/Hatkamp im Außenbereich von Erle. Die Unbekannten schlugen die Scheiben ein und entwendeten Privatgegenstände aus dem Innern des Fahrzeugs.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen.

In diesem Zusammenhang erneuert die Polizei ihren Appell: "Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück. Parken Sie Ihr Auto grundsätzlich an gut beleuchteten und einsehbaren Orten. Bleiben Sie weiterhin aufmerksam und melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei." (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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