Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Unbekannte bohren Ausgabeautomaten auf

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Brökerstegge;

Tatzeit: 11.06.2026, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr;

Einen Warenausgabeautomaten gewaltsam geöffnet hat ein bislang unbekannter Täter in Raesfeld. In der Nacht zum Donnerstag entwendete der Einbrecher Bargeld aus dem Inneren des Geräts. Zu der Tat kam es zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr. Der Unbekannte beschädigte den Automaten dabei erheblich. Der Mann wird auf circa 1,75 Meter bis 1,85 Meter geschätzt. Zur Tatzeit trug er einen grauen Kapuzenpullover, eine kurze schwarze Arbeitshose, schwarze hohe Arbeitsschuhe, eine schwarze Kappe mit dem Schriftzug "Ruhrpott" und einen dunklen Schlauchschal über den Mund.

Wer hat in der Nacht verdächtige Feststellungen im Bereich der Brökerstegge gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

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