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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei zieht Bilanz nach Tempokontrollen im Kreisgebiet

Kreis Borken (ots)

94 km/h statt der maximal erlaubten 50 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Pkw über die Straße Dwarsefeld in Isselburg-Anholt. Das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Es kommen nun erhebliche Konsequenzen auf den "Temposünder" zu.

Nicht nur da: In den letzten Tagen erfassten die Mitarbeiter an 11 Stellen im Kreis Borken das Tempo von 2037 Fahrzeugen. Rund 11 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 105 Ordnungswidrigkeitenverfahren, 217 Verwarngeldern und einem Fahrverbot.

Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es an folgenden Stellen: - Nordkreis: 111 km/h bei maximal erlaubten 70 km/h auf der B70 in Vreden, sowie 48 km/ bei maximal erlaubten 48 km/h auf der Van-Delden-Straße in Ahaus. - Südkreis: neben dem genannten Fall innerorts 79 km/h bei maximal erlaubten 50 km/h auf der Marienthaler Straße in Raesfeld-Erle.

Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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