POL-BOR: Heiden - Einbruch in Supermarkt
Heiden (ots)
Tatort: Heiden, Industriestraße;
Tatzeit: 12.06.2026, 00.35 Uhr;
Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Freitag ein Fenster an einem Supermarkt an der Industriestraße in Heiden auf. Sie verschafften sich so gewaltsamen Zutritt. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)
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