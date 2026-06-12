POL-BOR: Heiden - Einbruch in Supermarkt

Kreis Borken (ots) - 94 km/h statt der maximal erlaubten 50 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Pkw über die Straße Dwarsefeld in Isselburg-Anholt. Das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Es kommen nun erhebliche Konsequenzen auf den "Temposünder" zu. Nicht nur da: In den letzten Tagen ...

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