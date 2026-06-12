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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Supermarkt

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Industriestraße;

Tatzeit: 12.06.2026, 00.35 Uhr;

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Freitag ein Fenster an einem Supermarkt an der Industriestraße in Heiden auf. Sie verschafften sich so gewaltsamen Zutritt. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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