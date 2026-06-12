Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schwerer Verkehrsunfall auf der B70

Große Mast

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, B70 / Große Mast;

Unfallzeit: 11.06.2026, 16.05 Uhr;

Am Donnerstagnachmittag zogen sich drei Personen leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zu. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden hierbei komplett beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Der 51-jährige Pkw-Fahrer aus Werne befuhr zusammen mit seinem 59-jährigen Beifahrer aus Lünen den Wirtschaftsweg Große Mast in Richtung B70. Er bog nach rechts auf die B70 in Richtung Vreden ab. Hierbei übersah er den von links herannahenden 22-jährigen Borkener in seinem Wagen. Dieser konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf. Beide Fahrzeuge prallten jeweils noch gegen einen Baum. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bäume wurden leicht beschädigt. Rettungskräfte brachten die leichtverletzten Personen in unterschiedliche Krankenhäuser. (jh)

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