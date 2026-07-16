Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Feuer in einem mit Müll beladenen Sattelauflieger

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Geestland (ots)

Debstedt. Am Donnerstagmittag (16. Juli 2026) brannte der Inhalt eines Sattelaufliegers in der Straße "An der Autobahn". Gegen 13.45 Uhr wurden die Feuerwehren Debstedt und Langen in das Gewerbegebiet Debstedt alarmiert. Vor Ort brannte die Ladung eines mit Müll beladenen Sattelaufliegers. Für eine zielgerichtete Brandbekämpfung musste der Sattelauflieger vor Ort großflächig entleert werden. Hierbei wurde die Feuerwehr durch ein örtliches Unternehmen unterstützt. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte unter Atemschutz abgelöscht. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis 16 Uhr an. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

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