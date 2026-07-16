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FW Geestland: Feuer in einem mit Müll beladenen Sattelauflieger

FW Geestland: Feuer in einem mit Müll beladenen Sattelauflieger
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Geestland (ots)

Debstedt. Am Donnerstagmittag (16. Juli 2026) brannte der Inhalt eines Sattelaufliegers in der Straße "An der Autobahn". Gegen 13.45 Uhr wurden die Feuerwehren Debstedt und Langen in das Gewerbegebiet Debstedt alarmiert. Vor Ort brannte die Ladung eines mit Müll beladenen Sattelaufliegers. Für eine zielgerichtete Brandbekämpfung musste der Sattelauflieger vor Ort großflächig entleert werden. Hierbei wurde die Feuerwehr durch ein örtliches Unternehmen unterstützt. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte unter Atemschutz abgelöscht. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis 16 Uhr an. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stadt Geestland
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0176 243 774 25
E-Mail: presse@feuerwehr-geestland.de

Original-Content von: Feuerwehr Stadt Geestland, übermittelt durch news aktuell

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