PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stadt Geestland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Gemeldeter Zimmerbrand in Holßel: Brennende Matratze schnell gelöscht

Geestland (ots)

Holßel. Am Sonntagnachmittag (12. Juli 2026) wurden die Feuerwehren Holßel, Neuenwalde und Sievern gegen 16 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand im Mulsumer Weg alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Matratze in einem Zimmer. Das Feuer konnte zügig gelöscht und die Matratze aus dem Gebäude ins Freie verbracht werden. Die Räumlichkeiten wurden mithilfe von Hochleistungslüftern entraucht. Trotz des schnellen Löscherfolgs ist der betroffene Gebäudeteil vorerst nicht bewohnbar. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten rund eine Stunde an.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stadt Geestland
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0176 243 774 25
E-Mail: presse@feuerwehr-geestland.de

Original-Content von: Feuerwehr Stadt Geestland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stadt Geestland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stadt Geestland
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stadt Geestland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren