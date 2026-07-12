Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Gemeldeter Zimmerbrand in Holßel: Brennende Matratze schnell gelöscht

Geestland (ots)

Holßel. Am Sonntagnachmittag (12. Juli 2026) wurden die Feuerwehren Holßel, Neuenwalde und Sievern gegen 16 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand im Mulsumer Weg alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Matratze in einem Zimmer. Das Feuer konnte zügig gelöscht und die Matratze aus dem Gebäude ins Freie verbracht werden. Die Räumlichkeiten wurden mithilfe von Hochleistungslüftern entraucht. Trotz des schnellen Löscherfolgs ist der betroffene Gebäudeteil vorerst nicht bewohnbar. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten rund eine Stunde an.

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