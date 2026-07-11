Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz: Einfamilienhaus nach Dachstuhlbrand vorerst unbewohnbar

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Geestland (ots)

Imsum. Ein ausgedehnter Dachstuhlbrand hat am heutigen Samstagnachmittag (11. Juli 2026) ein Einfamilienhaus an der Wurster Landstraße erheblich beschädigt. Das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die dreiköpfige Familie blieb unverletzt und kam zunächst bei Angehörigen unter.

Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand alarmiert. Bei Ankunft der ersteintreffenden Feuerwehr Imsum drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Aufgrund der erkennbaren Brandausbreitung ließ die Einsatzleitung umgehend weitere Kräfte nachalarmieren.

Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Parallel dazu wurde das Feuer von außen mit mehreren handgeführten Strahlrohren sowie über zwei Drehleitern bekämpft. Um die Brandstellen erreichen und gezielt ablöschen zu können, mussten große Teile der Dachhaut geöffnet werden. Die Drohnenstaffel der Feuerwehr Sievern unterstützte die Einsatzleitung mit Luftaufnahmen und Wärmebildern.

Eine besondere Herausforderung stellte die örtlich begrenzte Löschwasserversorgung dar. Neben dem Hydrantennetz wurde auch der Grauwallkanal als Wasserentnahmestelle genutzt. Hierfür verlegten die Einsatzkräfte mehrere hundert Meter Schlauchleitungen. Zusätzlich brachten wasserführende Einsatzfahrzeuge Löschwasser zur Einsatzstelle.

Die hohen Außentemperaturen erschwerten die körperlich belastenden Arbeiten zusätzlich. Insbesondere die unter Atemschutz eingesetzten Kräfte mussten regelmäßig abgelöst und ausreichend mit Flüssigkeit versorgt werden. Große Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte durch die Imsumer Bevölkerung. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner kümmerten sich um die betroffene Familie und versorgten die Kräfte während der Löscharbeiten fortlaufend mit gekühlten Getränken und Snacks. Die beteiligten Feuerwehren bedanken sich ausdrücklich für die außergewöhnliche Hilfsbereitschaft und den starken Zusammenhalt vor Ort.

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte aus der Stadt Geestland, der Stadt Bremerhaven und der Gemeinde Wurster Nordseeküste am Einsatz beteiligt. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven unterstützte die Brandbekämpfung mit einer weiteren Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug. Die Freiwilligen Feuerwehren Bremerhaven-Weddewarden und Wremen waren mit Atemschutzgeräteträgern und wasserführenden Fahrzeugen vor Ort.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten rund dreieinhalb Stunden an. Während des Einsatzes war die Wurster Landstraße voll gesperrt. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

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