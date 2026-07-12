Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Sportbootführer nach Sturz ins Wasser gerettet

Geestland (ots)

Lintig. Am Sonntagmittag (12. Juli 2026) ist ein Sportbootführer an der Lintiger Schleuse in den Bederkesa-Geeste-Kanal gestürzt. Gegen 12.15 Uhr hörten Passanten Hilferufe und alarmierten die Einsatzkräfte.

Der Sportbootführer befand sich allein auf seinem Boot und war aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser gefallen. Aus eigener Kraft konnte er weder zurück an Bord noch ans Ufer gelangen. Die Feuerwehr Lintig-Meckelstedt brachte den Mann mithilfe einer Steckleiter sicher an Land und übergab ihn an den Rettungsdienst. Er blieb unverletzt.

Die ebenfalls alarmierten Kräfte der Feuerwehr Bad Bederkesa sowie die Tauchergruppe der Feuerwehr Bremerhaven mussten nicht mehr tätig werden. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet.

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