Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Neuer Fahrschul-Lkw stärkt Ausbildung der Feuerwehrkräfte in Geestland

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Geestland (ots)

Die Stadtfeuerwehr Geestland hat einen neuen Fahrschul-Lkw für die Behördenfahrschule in Dienst gestellt. Das moderne Ausbildungsfahrzeug ersetzt den bisherigen Lkw aus dem Jahr 2006, der zugleich das erste Ausbildungsfahrzeug der im Jahr 2013 gegründeten Behördenfahrschule war.

Wie bereits sein Vorgänger stammt auch das neue Fahrzeug aus Beständen der Bundeswehr. Über einen Händler in Düsseldorf konnte der Lkw beschafft werden. Damit setzt die Geestländer Feuerwehr auf moderne Technik und schafft verbesserte Ausbildungsbedingungen.

Zu den wesentlichen Vorteilen des neuen Fahrzeuges zählen ein Automatikgetriebe, ein kürzerer Radstand sowie moderne Assistenzsysteme. Der kürzere Radstand verbessert insbesondere die Wendigkeit und das Fahrverhalten beim Abbiegen. Darüber hinaus verfügt der Lkw über zeitgemäße Sicherheitssysteme wie einen Spurhalte- und einen Notbremsassistenten.

"Eine leistungsfähige Feuerwehr braucht nicht nur moderne Einsatzfahrzeuge, sondern auch gut ausgebildete Fahrerinnen und Fahrer. Die Behördenfahrschule leistet hierzu seit vielen Jahren einen unverzichtbaren Beitrag. Der neue Fahrschul-LKW ist daher eine Investition in die Sicherheit unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger", betont Bürgermeisterin Gabi Kasten.

Der nun ersetzte Fahrschul-LKW wurde seit Beginn ausschließlich für die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen eingesetzt. Jährlich werden durchschnittlich rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Fahrerlaubnisklasse C ausgebildet. Die Ausbildung richtet sich ausschließlich an Feuerwehrangehörige, darunter auch Kameradinnen und Kameraden aus benachbarten Kommunen. Aktuell stehen hierfür fünf Fahrlehrer der Behördenfahrschule zur Verfügung.

"Die Anforderungen an Fahrerinnen und Fahrer von Einsatzfahrzeugen steigen stetig. Mit dem neuen Lkw verfügen wir über ein zeitgemäßes Ausbildungsfahrzeug, das den aktuellen technischen Standards entspricht und unsere Ausbildung noch praxisnäher macht", erklärt Stadtbrandmeister Matthias Witte.

Auch der Leiter der Behördenfahrschule begrüßt die Neuanschaffung: "Das Fahrzeug bietet unseren Fahrschülerinnen und Fahrschülern ideale Lernbedingungen", sagt Carsten Eckinger. Die Ausbildungskosten werden überwiegend von der Stadt Geestland getragen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstützen die Ausbildung durch einen Eigenanteil. In die Beschaffung des neuen Fahrschul-Lkw investierte die Stadt Geestland insgesamt 44.000 Euro.

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