Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Feuerwehr löscht brennenden "Bulli" in Debstedt

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Geestland (ots)

Debstedt. Vollständig ausgebrannt ist ein VW "Bulli" älteren Baujahres am Donnerstagmorgen (09. Juli 2026) gegen 9 Uhr in der Langener Straße. Bei Ankunft der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der "Bulli" wurde durch zwei Einsatzkräfte unter Atemschutz abgelöscht. Aufgrund der anfänglichen Meldung über ein größeres Brandereignis wurde vorsorglich ein erhöhtes Aufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde an. Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen keine Erkenntnisse vor.

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