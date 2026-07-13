Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Gartenhütte in Bad Bederkesa in Vollbrand

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Geestland (ots)

Bad Bederkesa. Die Feuerwehr Bad Bederkesa wurde am Montag (13. Juli 2026) gegen 14.20 Uhr zu einem Gartenhüttenbrand in die Straße "Am Hang" alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Hütte bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte zudem auf eine angrenzende Hecke übergegriffen.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und verhinderte somit eine weitere Ausbreitung auf angrenzende Bereiche. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle mithilfe einer Wärmebildkamera auf verbliebene Wärmequellen kontrolliert.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten insgesamt rund zweieinhalb Stunden an. Zur Brandursache und Höhe des entstandenen Schadens liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

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