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Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Badeverbot! im nordwestlichen Bereichs des Binsfeld Sees

FW Speyer: Badeverbot! im nordwestlichen Bereichs des Binsfeld Sees
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Speyer (ots)

Im Auftrag der Stadt Speyer, Ordnungsbehörde

Nach einem bislang ungeklärten Ertrinkungsunfall wird im nord-westlichen Bereichs des Binsfeld Sees mit sofortiger Wirkung das Betreten des Wassers untersagt! Baden und Wassersport sind in diesem Bereich bis auf Weiteres verboten.

Rückfragen bitte an:

Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer
Thomas Tremmel
Telefon: 06232-141200
E-Mail: Presse.BKS@stadt-speyer.de

Original-Content von: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer, übermittelt durch news aktuell

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