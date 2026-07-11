Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer
FW Speyer: Badeverbot! im nordwestlichen Bereichs des Binsfeld Sees
Speyer (ots)
Im Auftrag der Stadt Speyer, Ordnungsbehörde
Nach einem bislang ungeklärten Ertrinkungsunfall wird im nord-westlichen Bereichs des Binsfeld Sees mit sofortiger Wirkung das Betreten des Wassers untersagt! Baden und Wassersport sind in diesem Bereich bis auf Weiteres verboten.
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Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer
Thomas Tremmel
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