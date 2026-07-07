Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Wohnungsbrand - eine Person leicht verletzt

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Speyer (ots)

Speyer, 07.07.2026

Heute kam es in der Burgstraße in Speyer zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung. Beim Eintreffen der Feuerwehr zeigte sich eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Entgegen der ersten Meldung hatten zu diesem Zeitpunkt bereits alle Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen.

Eine Bewohnerin wurde durch Rauchgase leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere, in ihrer Gesundheit eingeschränkte Bewohnerin wurde von der Schnelleinsatzgruppe (SEG) betreut und anschließend wieder in ihre Wohnung zurückgebracht.

Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zugang zur Brandwohnung verschaffen und ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer beschränkte sich auf ein Zimmer und konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Sowohl der Treppenraum als auch die betroffene Wohnung wurden maschinell belüftet. Die Brandwohnung ist vorerst nicht bewohnbar.

Der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer war mit 8 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützt wurde die Feuerwehr von Polizei und Rettungsdienst.

Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden.

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