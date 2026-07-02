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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse

Augsburg (ots)

   ---in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft---

Friedberg - Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens im Rauschgiftbereich fand am Donnerstag, den 02.07.2026, ein Einsatz unter Leitung der Kriminalpolizei statt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt drei private Wohnobjekte, davon zwei in Augsburg und eines in Friedberg, erlassen und in den frühen Morgenstunden vollzogen.

Die Wohnobjekte wurden mittels unmittelbaren Zwangs geöffnet und schlagartig betreten. Hierbei kam es seitens der Polizei zum Einsatz von Sprengmitteln. Ein tatsächlicher Schusswaffengebrauch gegen Personen fand jedoch nicht statt.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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