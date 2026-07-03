Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Balkonbrand in der 14. Etage der Doppelhochhäuser "Max und Moritz" - Keine Verletzten

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Speyer (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag wurde der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer zu einem Balkonbrand in einem der beiden Doppelhochhäuser "Max und Moritz" alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein großer Blumenkübel auf einem Balkon in der 14. Etage. Da sich zum Zeitpunkt des Brandes glücklicherweise niemand in der betroffenen Wohnung aufhielt, mussten keine Personen gerettet werden.

Zwei Trupps unter Atemschutz gingen umgehend zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht und eine Ausbreitung auf die Wohnung verhindert werden.

Verletzt wurde niemand. Auch Tiere kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Zur Brandursache können seitens des Brand- und Katastrophenschutzes derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu obliegen der Polizei.

Im Einsatz befanden sich der B-Dienst, der erste Abmarsch, der Zug 3, die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Sanität des Brand- und Katastrophenschutzes Speyer, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Der Brand- und Katastrophenschutz Speyer war mit 25 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

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