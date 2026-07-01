Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Eschersheim: Serie an Hakenkreuz-Schmierereien - Die Polizei sucht nach Zeugen

Frankfurt (ots)

(la) Seit April 2026 kommt es an den Bahnhöfen "Berkersheim" und "Eschersheim" in regelmäßigen Abständen zu Schmierereien in großer Anzahl in Form von Hakenkreuzen.

Bei den mittlerweile sechs Vorfällen wurden durch die unbekannten Täter an beiden Bahnhöfen insgesamt über 700 Hakenkreuze aufgebracht. Die Schmierereien werden aufgrund der Art und Beschaffenheit der gleichen Tätergruppierung zugeordnet. Neben Hakenkreuzen wurden vereinzelt auch Zahlen, Beleidigungen oder Zeichnungen von Genitalien aufgebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 54099 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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