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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260701 - 0831 Frankfurt - Sachsenhausen: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Eine Person am Kopf verletzt

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Dienstagabend (30. Juni 2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter, der mit zwei Personen besetzt war, und einem Fußgänger. Dieser wurde in Folge des Unfalls am Kopf verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen sollen die beiden 16- und 17-Jährigen mit besagtem E-Scooter gegen 22:20 Uhr auf dem Radweg den Schaumainkai in aufsteigende Richtung entlang gefahren sein. Als ein 58-jähriger Fußgänger den Schaumainkai überquert und gerade den Radweg passiert haben soll, sei es zum Zusammenstoß der drei Beteiligten gekommen. Der Fußgänger sei daraufhin gestürzt und habe sich am Kopf verletzt, er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Frankfurter Polizei hat die Unfallursachenermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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