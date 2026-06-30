Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260630 - 0829 Frankfurt - Bahnhofsviertel

Nordend: Festnahme einer 15-Jährigen und tätlicher Angriff

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (29. Juni 2026) nahmen Polizeibeamte im Bahnhofsviertel eine 15-Jährige fest, gegen die zudem ein Untersuchungshaftbefehl ausgestellt war. Im weiteren Verlauf widersetzte sich die Jugendliche den polizeilichen Maßnahmen und griff einen Arzt an.

Nachdem sich die 15-Jährige gestern eines Ladendiebstahls verdächtig gemacht hatte, stellte das eingesetzte Streifenteam fest, dass zudem ein Untersuchungshaftbefehl gegen die Minderjährige vorlag. Da bei dieser der Verdacht eines Medikamentenmissbrauchs vorlag, war vor Vollstreckung des Haftbefehls eine ärztliche Untersuchung erforderlich.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 15-Jährige den durchführenden Arzt im Arztzimmer des Polizeipräsidiums mit einem Tritt angegriffen und zudem die eingesetzten Beamtinnen bespuckt haben.

Die Minderjährige muss sich jetzt nicht nur wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und des tätlichen Angriffs verantworten. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Vollstreckung des Haftbefehls auch in das Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums eingeliefert.

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