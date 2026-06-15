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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandstiftung an Wohnmobilstellplatz

Prüm (ots)

Zwischen Samstag, dem 13.06. und Montag, dem 15.06.2026 wurde der Inhalt des Briefkastens am Wohnmobilstellplatz der Stadt Prüm durch Inbrandsetzung beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 - 200 EUR.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und insbesondere zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551-9420 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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