Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandstiftung an Wohnmobilstellplatz

Prüm (ots)

Zwischen Samstag, dem 13.06. und Montag, dem 15.06.2026 wurde der Inhalt des Briefkastens am Wohnmobilstellplatz der Stadt Prüm durch Inbrandsetzung beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 - 200 EUR.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und insbesondere zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551-9420 zu melden.

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