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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260630 -0828 Frankfurt-Ostend: Fahrlässige Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (29. Juni 2026) kam es zu einer fahrlässigen Brandstiftung auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Ostend.

Nach aktuellen Erkenntnissen meldete ein Anwohner gegen 15:00 Uhr einen Brand auf einem Balkon im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ferdinand-Happ-Straße im Ostend. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dieser bereits in Vollbrand und brennende Flüssigkeiten tropften vom Balkon auf die darunterliegende Terrasse und setzten dort diverse Gartenmöbel in Brand.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die beiden Bewohner der Brandwohnung wurden leicht verletzt. Eine weibliche Person wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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