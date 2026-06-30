Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Westend: Zahlreiche Farbschmierereien

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Montag (29. Juni 2026) wurden mehrere Farbschmierereien im Stadtgebiet festgestellt. Bereits am Vormittag meldete ein Zeuge ein Hakenkreuz sowie antisemitische Schriftzüge in einem Parkhaus in der Eschersheimer Landstraße.

Am Abend stellte ein Zeuge in Sachsenhausen weitere Schriftzüge und Schmierereien fest. Auch hier wurde unter anderem ein Hakenkreuz an einem Stromverteilerkasten angebracht.

Sowohl der Parkhausbetreiber als auch der Inhaber des Verteilerkastens wurden mit der Entfernung der Schmierereien beauftragt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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