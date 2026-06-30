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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260630 - 0826 Frankfurt - Sachsenhausen
Westend: Zahlreiche Farbschmierereien

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Montag (29. Juni 2026) wurden mehrere Farbschmierereien im Stadtgebiet festgestellt. Bereits am Vormittag meldete ein Zeuge ein Hakenkreuz sowie antisemitische Schriftzüge in einem Parkhaus in der Eschersheimer Landstraße.

Am Abend stellte ein Zeuge in Sachsenhausen weitere Schriftzüge und Schmierereien fest. Auch hier wurde unter anderem ein Hakenkreuz an einem Stromverteilerkasten angebracht.

Sowohl der Parkhausbetreiber als auch der Inhaber des Verteilerkastens wurden mit der Entfernung der Schmierereien beauftragt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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