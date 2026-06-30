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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260630 - 0827 Frankfurt - Gallus: Zeugenaufruf nach Raub

Frankfurt (ots)

(ha) Eine ca. fünf- bis zehnköpfige Personengruppe soll nach aktuellen Erkenntnissen am Montagabend (29.Juni 2026) einen 26-jährigen Mann ausgeraubt haben, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der Geschädigte soll sich gegen 22:40 Uhr mit einem der späteren Beschuldigten auf einem Balkon in einer Wohnung in der Mainzer Landstraße aufgehalten haben, als sich zwischen den beiden ein verbaler Streit entwickelt haben soll. Im Zuge dessen soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Der Beschuldigte soll dann mehrere weitere Männer verständigt haben, die gemeinschaftlich auf den 26-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Er wurde hierbei leicht verletzt.

Einer der Tatverdächtigen soll dann das Smartphone sowie den Ausweis des Angegriffenen an sich genommen haben, dann hätten sich die bislang unbekannten Tatverdächtigen von der Örtlichkeit entfernt.

Den vorliegenden Zeugenaussagen zufolge werden die Tatverdächtigen als schwarze Personen beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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