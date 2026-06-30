Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Langstadt: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Freitagabend (26.6.), 23.30 Uhr, und Montagvormittag (29.6.), 10 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der Uferstraße ins Visier.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen durch eine Tür gewaltsam Zugang in die Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Ob die Täter etwas erbeuteten ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell