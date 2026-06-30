Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizeieinsatz im Waldweg wegen Schussgeräuschen

Rüsselsheim (ots)

Von Anwohnern gemeldete Schussgeräusche haben am Montagabend (29.06.), gegen 20.20 Uhr, einen größeren Polizeieinsatz in Rüsselsheim ausgelöst. Die Polizei war daraufhin mit mehreren Streifen im Einsatz. Wie sich im Rahmen der Überprüfungen anschließend herausstellte, hatte ein 35-jähriger Mann im Waldweg mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens dauern an. Der 35-Jährige wurde nach etwa einer Stunde von der Polizei vorläufig festgenommen und die für den Einsatz erfolgte Sperrung des Bereichs konnte aufgehoben werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Zunächst alarmierte Spezialkräfte der Hessischen Polizei kamen schlussendlich nicht zum Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell