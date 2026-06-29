Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte beschädigen Café

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter am Montagmorgen (29.6.) ein Café in der Elisabethenstraße beschädigte, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Zeugen informierten gegen 5 Uhr die Polizei über ein Feuer vor dem Eingangsbereich des Gebäudes. Die Flammen waren bereits erloschen, als die sofort herbeigeeilten Polizeistreifen eintrafen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte einen Brandsatz vor das geschlossene Café geworfen haben. Hierdurch wurde das Schaufenster in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Anschließend sei er in den Bereich der Grafenstraße in Richtung eines Krankenhauses geflüchtet. Eine zügig eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang noch ohne Erfolg. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Weitere Informationen zu den Hintergründen und zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Laut Zeugenaussagen soll der Unbekannte circa 26 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll eine schwarze Hose, eine schwarze Kappe und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer medizinischen Maske bekleidet gewesen sein. Zudem soll er laut Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Am Samstagmorgen (27.6.), gegen 4.30 Uhr, kam es zu einem ähnlich gelagerten Vorfall. Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind oder die die Tatverdächtigen näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Darmstädter Kripo zu melden.

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