Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Topf in Brand geraten

Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Darmstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.6.) wurde der Polizei gegen 13 Uhr ein Brand einer Garage im Birngartenweg gemeldet. Die Garage samt Inventar brannte vollständig aus und stand bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei bereits in Vollbrand, konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und im Anschluss gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen fing ein Topf auf dem eingeschalteten Herd in der Garage Feuer, welches sich in der gesamten Garage ausbreitete. Durch die erhebliche Hitzeeinwirkung wurden am angrenzen Wohnhaus mehrere Fenster beschädigt. Die Gesamthöhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das angrenzende Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich evakuiert und die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

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