POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss
Northeim (ots)
37181 Hardegsen/Gladebeck, 20.06.2026, 16:35 Uhr
NORTHEIM (sch)
Im Zuge einer Sachverhaltsaufnahme wurde am oben genannten Einsatzort durch die Polizei festgestellt, dass der 34-jährige seinen Pkw unter Alkoholeinfluss geführt hat. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.
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