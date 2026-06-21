POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Nordring 18, 19. Juni 2026, 21:20 Uhr NORTHEIM (sch) Am Abend des 19. Juni 2026 kam es an der oben genannten Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 48-jährige Unfallverursacher beim Fahren aus einer Parklücke einen anderen geparkten Pkw auf dem Parkplatz beschädigte. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. ...

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