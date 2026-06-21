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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

37181 Hardegsen/Gladebeck, 20.06.2026, 16:35 Uhr

NORTHEIM (sch)

Im Zuge einer Sachverhaltsaufnahme wurde am oben genannten Einsatzort durch die Polizei festgestellt, dass der 34-jährige seinen Pkw unter Alkoholeinfluss geführt hat. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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